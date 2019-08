ABŞ prezidenti Donald Tramp Britaniyanın baş naziri Boris Conson ilə Krallığın Avropa İttifaqından çıxması məsələsini müzakirə edib.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ ev məlumat yayıb.

"Baş naziri Conson prezidenti "Brexit" barədə məlumatlandırıb", - deyə məlumatda bildirilir.



