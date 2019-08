2020-ci ildə ən yaxşı kişi roluna görə "Oskar" mükafatına əsas namizədin adı məlum olub.

"Report" NME nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bukmeykerlərin fikrincə, "Joker" filmindəki ən sərt mənfi rola görə amerikalı aktyor Hoakin Feniks bu mükafata daha çox layiqdir.

Onun qələbə ehtimalı 30%-dən çox qiymətləndirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.