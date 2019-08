Türkiyənin Karaman vilayətində maraqlı təbiət hadisəsi baş verib.

Publika.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, təxminən 10 saat ərzində doğuş edə bilməyən pişik baytara aparılıb.

Qeysəriyyə əməliyyatı edilən pişiyin üç balası havasızlıqdan ölü doğulub. Ölən pişiklərdən birinin isə 6 ayağı və 2 quyruğu olub. Baytar Bilge Kocak ilk dəfə belə bir hadisə ilə qarşılaşmadığını bildirib.

