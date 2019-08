İlk turun hakimləri müəyyənləşdi - birinci divizion

Azərbaycan 1-ci divizionda 1-ci turun oyunları üçün hakim təyinatlar açıqlanıb.

Milli.Az-ın PFL-in saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, matçlar aşağıda adları qeyd olunan hakimlərə həvalə olunub:

22 avqust

16:30. "Qaradağ Lökbatan" - "Sumqayıt-2"

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Vüqar Bayramov, Kamran Bayramov, Fərid Hacıyev

16:30. "Neftçi-2" - "Keşlə-2"

Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Yaşar Abbasov, Kərim Zeynalov, Cahangir Yusifzadə

16:30. "Kəpəz" - MOİK

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Zöhrab Abbasov, Səbuhi Əmrahov, Namiq Bəkirov

23 avqust (cümə)

16:30. "Zaqatala" - "Sabah-2"

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Qəzənfər Məmmədov, Kamranbəy Rəhimov

16:30. "Zirə-2" - "Ağsu"

Hakimlər: Rövşən Rəcəbov, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Orxan Məmmədov

16:30. "Səbail-2" - "Turan Tovuz"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Cavanşir Yusifov, Rəhman İmami, Etibar Həsənov

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.