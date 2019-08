Azərbaycan Premyer Liqasının ilk turunda hazırda davam edən "Neftçi" - "Sabah" oyununda (1:1) meydan sahiblərinin azarkeşləri istefa şüarları səsləndiriblər.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, "Neftçimaniya" fan klubu başda olmaqla bəzi azarkeş qrupları klub prezidenti Kamran Quliyev, idman direktoru Ceyhun Sultanov və Roberto Bordini istefa verməyə çağırıblar.

Milli.Az

