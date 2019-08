KXDR Cənubi Koreyanın ABŞ-la birgə hərbi təlimlər keçirməsini "ağılsızlıq" adlandıraraq, bunun nəticələrinin ola biləcəyini qeyd edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuata istinadən "İnterfax" məlumat yayıb.



