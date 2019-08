Klublarımızın yay transferləri - YENİLƏNİR

"Qarabağ"



Gələn: Xayme Romero ("Kordoba", İspaniya), Ailton Silva ("Ştutqart", Almaniya: icarəyə), Rerrars Faysal ("Bezye", Fransa), Maqaye Qeye ("Osmanlıspor", Türkiyə)



Gedənlər: Yakub Jezniçak ("Visla", Polşa), Nicat Süleymanov ("Zirə": icarəyə), İnnosent Emeqara, Reynaldo Silva, Donald Gerye



Müqavilə müddətini artıranlar: Miçel, Qara Qarayev, Şahruddin Məhəmmədəliyev

"Neftçi"



Gələnlər: Rauf Əliyev, Vojislav Stankoviç, Stiven Jozef-Monroz (hamısı "Qəbələ"), Dario Frederiko ("Daequ", Cənubi Koreya)



Gedənlər: Ruslan Abışov, Məhəmməd Mirzəbəyov (hər ikisi "Sabah"), Mirabdulla Abbasov, Fəhmin Muradbəyli (hər ikisi "Səbail": icarəyə), Qoran Paratski, Petru Raku, Canluka Sansone, Kvame Karikari

Müqavilə müddətini artıranlar: Səlahət Ağayev, Mirabdulla Abbasov, Namiq Ələsgərov, Rəhman Hacıyev, İsmayıl Zülfüqarlı



"Səbail"



Gələnlər: Kamal Bayramov, Dilan Duventru, Bilal Həmdi (hamısı "Zirə"), Urfan Abbasov ("Qəbələ"), Turan Manafov ("Zaqatala"), Daniel Bojinovski ("Rabotniçki", Makedoniya), Mirabdulla Abbasov, Fəhmin Muradbəyli (hər ikisi "Neftçi": icarəyə), Eriko Konstantino da Silva ("Astra", Rumıniya), Mirsahib Abbasov ("Zirə"), Adil Nağıyev (Sumqayıt")

Gedənlər: Fərhad Vəliyev (karyerasını bitirib), Kevin Kubemba ("Sabah"), Ruslan Qurbanov ("Keşlə"), Maudo Jarjue ("Austriya", Avstriya), Tome Kitanovski ("Kukesi", Albaniya), Tamazi Tsetsxaladze, İmanol İriberri, Enrike Moura Perilyo, Oke Akpoveta, Dilan Duventru, Bilal Həmdi

Müqavilə müddətini artıranlar: Rahid Əmirquliyev, Vüqar Bəybalayev, Ağabala Ramazanov, Şəhriyar Rəhimov, Aleksandr Rıbka, Yevgeni Koçuk

"Qəbələ"



Gələnlər: Sadiq Quliyev, Kamal Mirzəyev (hər ikisi "Zirə"), Fernan Ferreyra Lopes ("Barakaldo", İspaniya), Tərlan Əhmədli ("Sabah"), Merab Qiqauri ("Torpedo", Kutaisi, Gürcüstan), Kristian Kuaku, Klesio Bauk, İvitsa Juniç

Gedənlər: Cavid Hüseynov, Elvin Camalov (hər ikisi "Zirə"), Dmitri Bezotosnı, Rauf Əliyev, Vojislav Stankoviç, Stiven Jozef-Monroz (hamısı "Neftçi"), Urfan Abbasov ("Səbail"), Bəhlul Mustafazadə ("Sabah"), Lalavele Atakora, Sabien Lilay, İlqar Qurbanov



Müqavilə müddətini artıran:

"Zirə"



Gələnlər: Elvin Məmmədov ("Sumqayıt"), Cavid Hüseynov, Elvin Camalov (hər ikisi "Qəbələ"), Nicat Süleymanov ("Qarabağ": icarəyə), Boyan Zaqoviç ("Baçka", Serbiya), Miloş Bakraç, Soni Norde, Alvaro Ampuero ( "Universidad San Martín": icarə)



Gedənlər: Budaq Nəsirov ("Sportinq", Portuqaliya: icarə müddəti başa çatıb), Kamal Bayramov, Dilan Duventru, Bilal Həmdi (hamısı "Səbail"), Vüqar Mustafayev ("Sumqayıt"), Sadiq Quliyev, Kamal Mirzəyev (hər ikisi "Qəbələ"), İlkin Qırtımov ("Keşlə"), Pərdis Fərcad-Azad, Miloş Radivoyeviç, Aleksandr Dedov, Sadio Tounkara, İsmael Fofana

Müqavilə müddətini artıranlar: Robin Nqalande, Mfo Kqasvane, Şafik Tiqrudca, Tellur Mütəllimov, Adrian Skarlatake, Xulio Sezar Rodriges, İlkin Muradov

"Sumqayıt"



Gələnlər: Vüqar Mustafayev ("Zirə"), Amil Yunanov, Sərtan Taşqın (hər ikisi "Keşlə"), Elgün Nəbiyev ("Sabah": icarəyə)



Gedənlər: Elvin Məmmədov ("Zirə"), Cavid Tağıyev ("Sabah"), Rəşad Əzizli ("Keşlə"), Nicat Qurbanov, Əli Babayev, Adil Nağıyev ("Səbail")



Müqavilə müddətini artıranlar: Ayxan Abbasov (baş məşqçi), Vurğun Hüseynov, Şəhriyar Əliyev, Mehdi Cənnətov, Süleyman Əhmədov, Ehtiram Şahverdiyev, Xəyal Nəcəfov, Rail Məlikov

"Sabah"



Gələnlər: Cavid Tağıyev ("Sumqayıt"), Kevin Kubemba ("Səbail"), Ruslan Abışov, Məhəmməd Mirzəbəyov (hər ikisi "Neftçi"), Bəhlul Mustafazadə ("Qəbələ"), Amadu Diallo ("Red Star", Fransa), Hendrik Eksteyn ("Kayzer Çifs", Cənubi Afrika Respublikası), Abbas Ağazadə (MOİK), Anar Panayev ("Anji", Rusiya), Oleq Karnaux ("Tavriya", Ukrayna), Ulisse Diallo

Gedənlər: Elgün Nəbiyev ("Sumqayıt": icarəyə), Tərlan Əhmədli ("Qəbələ"), Vanderson Silva, Bəxtiyar Soltanov, Novruz Məmmədov, Tərzin Cahangirov, Erik Ramos, Marko Deviç

Müqavilə müddətini artıran: Saşa Stamenkoviç

"Keşlə"





Gələnlər: Rəşad Əzizli ("Sumqayıt"), Ruslan Qurbanov ("Səbail"), Franko Flores ("Alki", Kipr), Ziya Əzizov ("Neymegen", Hollandiya), Stanislav Namaşko, İlkin Qırtımov, Emin Mehdiyev, Miyuşko Bojoviç ("Uypeşt"), Sezar Meza Kolli (icarə - "Universitatya Krayova", Rumıniya), Lorenzo Frutos



Gedənlər: Amil Yunanov, Sərtan Taşqın (hər ikisi "Sumqayıt"), Edvinas Girdvainis (RFS, Latviya), Davud Kərimi, Kamran Ağayev, Seymur Əsədov, Ruslan Nəsirli, Fuad Bayramov, Denis Silva Kruz, Nikola Mitroviç, Conatan Ayite, Andre Klennon, Valeri Kutsenko, Anxelo Pena, Samir Məsimov

Müqavilə müddətini artıranlar: Slavik Alxasov, Azər Salahlı, Cabir Əmirli, Tərlan Əhmədov (Baş məşqçi)

