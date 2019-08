"Çempionluğa da oynaya bilərik" - "Sabah"ın legioneri

"Sabah"ın futbolçusu Hendrik Eksteyn Premyer Liqamızın birinci turunda "Neftçi" ilə 1:1 hesablı heç-heçədən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.



cənubi afrikalı yarımmüdafiəçi əvvəlcə oyunla bağlı danışıb.

- Həmişə üç xal haqqında düşünürük. Çətin görüş oldu, "Neftçi" güclü rəqibdir. Bir xal götürmək normal nəticə sayılmalıdır.



- İki topunuz dirəkdən döndü. Hesabı ədalətli sayırsınız?



- Deyə bilərəm ki, hərdən belə olur, qol şansları yaradırsan, amma dirək və tir buna mane olur. Bu, bəxtsizlikdir. 1:1 hesabı pis nəticə deyil.



- "Sabah" çempionluğa oynaya bilər?



- Məncə, biz Avroliqanı da düşünə bilərik. Təbii ki, hər oyunda şanslardan yaxşı istifadə etsək, çempionluğa da oynaya bilərik.



- "Kayzer Çifs" kimi məşhur klubdan "Sabah"a niyə gəlmisiniz?



- Hər dəfə məkanı dəyişmək gözəldir, indi Azərbaycandayam. Mənə də maraqlı gəlir. Yeni macəradır.



- Adınız daha əvvəl "Qarabağ"la da hallanıb. Bu söhbətlər həqiqət idi?



- "Qarabağ"dan yox, "Səbail"dən maraqlanıb, təklif göndərmişdilər.



- "Səbail"in təklifini niyə qəbul etmədiniz?



- Əvvəlcə "Səbail"dən təklif almışdım. Qorxdum, bilmirdim hara və niyə gedirəm. "Sabah"dan təklif alandan sonra isə "Qarabağ"ın keçmiş hücumçusu Dino Ndlovudan məlumat aldım. Azərbaycanı çox təriflədi. Qərara gəldim ki, "Sabah"a keçməliyəm.



- Azərbaycanda oynaya-oynaya Cənubi Afrika Respublikasının milli komandasına dəvət almaq mümkündür?



- Məncə, onlardan zəng ala bilərəm. Çünki xaricdə oynayanlarla maraqlanırlar. Buranın çempionatı kifayət qədər normal səviyyədədir. Niyə də yox?! Mən ümidliyəm ki, dəvət gələcək.

