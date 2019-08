Suriyanın Haseke şəhərində naməlum şəxslər xəstəxananı partladıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, xəstəxananın binası uzaqdan idarə edilən partlayıcı qurğular ilə partladılıb.

Məlumata əsasən, partlayış əş-Şeyx Həmd kəndində yerləşən xəstəxananın binası uçurub.

Bildirilir ki, partlayış nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.