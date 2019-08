Helikopterlər asanlıqla məhv ediləcək - Düşməni TİR-TİR ƏSDİRƏN SİLAH

Dövlət Sərhəd Xidməti Bakıda keçirilən hərbi sərgidə yeni raket kompleksini təqdim edib.

Təqdim edilən raket qurğusu "İqla" seriyasının son modelidir.

"İqla-5" adlanan raket kompleksi xüsusi hədəfalma lazer şüası ilə təchiz edilib.

Raket arxa istiqamətdə 2500 metr məsafədə təyyarəni, 3000 metrdə helikopteri asanlıqla məhv etmək gücünə qadirdir. Qarşı istiqamətdə isə qurğu təyyarəni 2000, helikopteri isə 2500 metrdə məhv edə bilir.

Raketin döyüş vəziyyətində çəkisi 18,25 kiloqramdır, uçuş sürəti isə 400-600 m/saniyədir.

Raket kompleksi Dövlət Sərhəd Xidmətinin silahlanmasına daxil edilib (Trend).

