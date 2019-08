İngiltərə Premyer Liqasında 2-ci tura yekun vurulub.



Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, son oyun günündə bir görüş keçirilib. "Mançester Yunayted" səfərdə "Vulverhempton"la qarşılaşıb. Matçda 1:1 hesablı bərabərlik qeydə alınıb.



19 avqust

"Vulverhempton" - "Mançester Yunayted" - 1:1

Qollar: Marsyal, 27 (0:1), Neves, 55 (1:1)

Milli.Az

