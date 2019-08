PlayStation 4 -dən yeniliklər var

Sony, PlayStation 4 oyunu üçün dörd yeni Dualshock 4-ü bazara təqdim etməyə hazırlaşır.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Sony PlayStation 4, bu gün ən məşhur oyun konsollarından biridir. Sony yavaş-yavaş PlayStation 5-ə hazırlaşsa da, lakin PS4 istifadəçilərini də unutmur. Şirkət bu ilin payızında 4 yeni oyun nəzarət cihazını işə salacaq. Yeni idarəedicilərin rəngləri bənövşəyi, qırmızı, açıq mavi və qızıl rənglərdən ibarət olacaq.

Əlavə edilən dörd yeni rəng arasında elektrikli bənövşəyi rəng çalarına sahib olacaqdır. Qırmızı kamuflyaj klassik Dualshock pultunun qırmızı, qara və qəhvəyi bir versiyası olacaqdır. Bu məsafədəki detallar gümüşdür. Titan mavi nəzarətində, metal rənglər və açıq mavi detallar mat mavi tonları dəstəkləyəcəkdir. Digər tərəfdən qızıl qızıl, metal qızıl rəngə qarışdırılmış açıq çəhrayı ton ilə mürəkkəb bir idarə olacaqdır.

Noyabr ayının sonunda, qızılı rəngə uyğun olaraq qızılı qulaqlıq da təqdim ediləcək. Qulaqlığın adı Rose Gold Edition olacaq.

Bütün dörd nəzarətedicilər 2019-cu ilin sentyabrında, qulaqlıq isə noyabr ayında satışa çıxarılacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.