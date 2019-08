İlk “kosmik dicey” Beynəlxalq Kosmik Stansiyada konsert verib - VİDEO

İtalyan astronavtları üçün kosmosa uçuş həmişə gündəlik işlə və elmi araşdırmalarla bağlı olmur. Onlardan biri Beynəlxalq Kosmik Stansiyanı ziyarət edərkən, dicey pultunun köməyilə orbital həyatı gözəlləşdirməyin orijinal üsulunu tapıb.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Luka Parmitano Beynəlxalq Kosmik Stansiyada öz dicey pultundan istifadə edərək, konsert verib. Maraqlı çıxış Yer kürəsinə onlayn translyasiya edilib. Onu ilk olaraq, İbizada "BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition" elektron musiqi festivalının keçirildiyi kruiz gəmisinin sərnişinləri qiymətləndiriblər.

Kosmik stansiyanı artıq ikinci dəfə ziyarət edən astronavt konsert zamanı çəkisizlik şəraitindən yararlanıb. Bu, Parmitanonun əsas peşəsi olmasa da, o, ilk "kosmik dicey" kimi tarixə düşüb.

Videonu link vasitəsi ilə izləyə bilərsiniz:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.