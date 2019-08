Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də paylaşımları ilə gündəmdə qalmağı bacarıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, “İnstagram” səhifəsində paylaşdığı fotolar marağa səbəb olub. Aktrisa yollandığı Türkiyədə istirahət edib.

Türkiyə səyahətindən fotolar paylaşan Pərvin Abıyeva yenə də izləyicilərini heyran qoyub.



O, fotolarda qırmızı rəngli çimərlik geyimində əks olunub. Onun görüntüləri rekord sayda izlənib və bəyənilib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:



(baku.ws)

