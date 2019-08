Köklük qadını ölümdən xilas etdi

Yeni Zelandiya sakini Monika Metteyus köklüyü səbəbilə avtomobul qəzasından sağ qurtula bilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 3 uşaqdan sonra 15 kq çəki alan qadın dostları ilə konsertə gedib.

Onlar qayıdan zaman yolda ağır qəzaya düşüblər. Huşunu itirən qadını təcili yardımla xəstəxanaya aparıblar. Təhlükəsizlik kəməri onun qarnını kəsib, qabırğaları qırılıb. Lakin qarnındakı piy qatı daxili orqanlarının zədələnməsinin qarşısını alıb. Bir ay ərzində xəstəxanada yatan Monika üzərində bir neçə əməliyyat aparılıb.

Milli.Az

