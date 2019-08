Son zamanlar geyimi ilə müzakirələrə səbəb olan Mina Hüseyn yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, ağ rəngli şəffaf geyimdə kamera önünə keçən gənc ifaçı yeni fotolarını sosial şəbəkə hesabından paylaşıb.

Şəffaf geyimdə müğənninin alt paltarı görünüb. Lakin bu, müğənninin sərbəstliyinə mane olmayıb.

Bu da Minanının sözügedən fotoları:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

