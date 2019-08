Tanınmış rejissor Nail Naiboğlu avtomobili ilə qəzaya düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, klipmeyker 99 NN 075 dövlət qeydiyyat nişanlı "Çanqan" markalı avtomobili ilə düşdüyü qəzanı xəsarətsiz ötüşdürə bilib.

Bu barədə Nail instaqram hesabından əzik avtomobilinin fotosunu paylaşaraq təqibçilərini məlumatlandırsa da, rejissor çox keçmədən həmin şəkili silib.

Bu da Nailin qəzaya düşən avtomobili:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

