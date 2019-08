Tovuzda baş verən ağır yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Tovuz rayonunda baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2 (nəqliyyatada ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Xatırladaq ki, axşam saatlarında rayonun Bozalqanlı kənd ərazisində hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq öncə yol kənarındakı işıq dirəyinə çırpılıb, daha sonra yoldan çıxaraq kənd sakininin həyətinə aşıb. Qəza nəticəsində, Aslanov Taleh Valeh oğlu (1996), Səmədov Murad Qoşqar oğlu (1997), Əmiraslanov Emil Nofəl (1996) və Namazov Səid Cəfər oğlu (1996) müxtəlif bədən xəsarətləri alıb və Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Həkimlərin səyinə baxmayaraq ağır kəllə-beyin travması alan M.Səmədov orada ölüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.