“Bakı Metropoliteni” QSC maşinistləri üçün kondisionerlər alır.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı QSC metro vaqonlarının maşinist kabinəsi üçün kondisionerin və müxtəlif növ kondisioner süzgəclərinin satın alınması üzrə açıq tender elan edir.

Tender bir lot üzrə keçirilir. Tenderdə iştirak haqqı 500 manatdır. (Trend)

