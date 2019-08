Hazırda gözəllikləri ilə adlarından söz etdirən Hollivud ulduzlarının uşaqlıqda necə göründüklərini təxmin edirsiniz?

Milli.Az axşam.az-a istinadən tanınmayacaq dərəcədə dəyişilən Hollivud ulduzlarının uşaqlıq fotolarını təqdim edir:

Adele

Marqot Robbi

Culiya Roberts

Dakota Conson

Meqan Fox

Nikol Kidman

Tom Kruz

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.