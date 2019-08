Rəqqasə Sevda Sanəliyevanın paylaşdığı foto sosial şəbəkə iləyiciləri tərəfindən müzakirələrə səbəb olub.

Milli.Az yenicag.az-a istinadla xəbər verir ki, Sevda "İnstagram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Sinə dekoltesi ilə diqqət çəkən rəqqasə bəzi izləyicilərin qınağına tuş gəlib.

Onun həyat yoldaşından boşanandan sonra belə açıq-saçıq geyindiyini yazıblar.

Qeyd edək ki, Sevda bu ilin iyun ayında ikinci həyat yoldaşı Cəmildən də boşanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.