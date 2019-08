Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 32 218,8 mln. manat təşkil edib.

“Report” Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,6% çoxdur.

Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 5,7% artaraq 3 259,7 manata çatıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.