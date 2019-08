Gürcüstanda Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən “Sarpi” gömrük-keçid məntəqəsəsində iki nəfər saxlanılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti məlumat yayıb.

İstintaqla müəyyən olunub ki, saxlanılanlar ümumi dəyəri 37 min laridən çox (12,7 min dollar) olan müxtəlif növ medikamentləri Gürcüstan ərazisinə qanunsuz idxal etməyə çalışıblar.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Saxlanılan şəxsləri 3 ildən 5 ilədək həbs cəzası gözləyir.



