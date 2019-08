Uşaq seriallarının ulduzu 180 dərəcə dəyişdi - Porno film çəkən aktrisadan büsqaltersiz FOTOlar

Uşaq seriallarına çəkilən aktrisa 180 dərəcə dəyişib.

Milli.Az New-York Post-a istinadla xəbər verir ki, uşaq yaşlarında modellik edib, sonradan müğənnilik və aktrisalıqla məşğul olan Bella Torn "Pornhub" şirkəti üçün əxlaqsız videolara çəkilmək qərarına gəlib.

"Her & Him" adlı porno film çəkmək qərarına gələn 21 yaşlı Bella şəxsi Instagram hesabında "topless" şəkillərini də yayıb.

"Əgər pornonun narahatlıq verdiyini düşünürsünüzsə yanılırsınız. Çünki, problem sizdədir. Başqa insanların pornodan həzz almasına mane olmayın", - Bella açıqlamasında söyləyib. O, həmçinin müsahibələrinin birində özünü panseksual kimi təqdim edib.

Qeyd edək ki, biseksual insanlardan fərqli olaraq, həm qadınlara, həm kişilərə, həm də cinsi azlıqlara meyli olan birinə panseksual deyilir.

İsmayıl

Milli.Az

