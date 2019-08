Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində qazıntı işləri aparan traktorla diametri 50 mm olan qaz xəttini zədələyiblər.

Bu barədə “Report”a “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, hazırda 400 abonentin qaz təminatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb.







