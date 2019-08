Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində qazıntı işləri aparan traktorla diametri 50 mm olan qaz xəttini zədələyiblər.

Bu barədə Milli.Az-a "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən bildirilib.

Hal-hazırda 400 abonentin qaz təminatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

Milli.Az

