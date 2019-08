"Naz eyləyir" adlı mahnını Röya ilə duet oxuduqdan sonra Azərbaycanda geniş dinləyici publikası tərəfindən tanınan Əminə Şirinqızı bu dəfə geyimi ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, gənc ifaçı dekolteli geyimdə fotosunu sosial şəbəkə istifadəçilərinin ixtiyarına buraxıb.

Əminənin sinəsi açıq fotosunu təqdim edirik:

Qeyd edək ki, Əminə Şirinqızı həmkarı Kazım Can ilə ailəli olub. Evlilikləri qısa çəkən Kazım, 4 ay öncə ikinci dəfə ailə həyatı qurub.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

