"Trabzonspor"la transfer danışıqları aparan Daniel Staric İstanbula gedib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,29 yaşlı hücumçu bu gün Trazbon təmsilçisinin nümayəndələri ilə görüşəcək və müqavilənin detallarını müzakirə edəcək.

Qeyd edək ki, D.Staric 6 mövsüm oynadığı "Liverpul"dan bu yay müqaviləsi başa çatdığı üçün ayrılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.