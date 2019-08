Akademik Musiqili Teatrın aktyoru Məhərrəm Qurbanov Mərkəzi Kliniki Xəstəxanaya yerləşdirilib.

Publika.az xəbər verir ki, 60 yaşlı aktyora ilkin olaraq beyin insultu diaqnozu qoyulub.

M.Qurbanovun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

