Türk aktrisası Berrak Tüzünataç ailəsi ilə birlikdə tətildədir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, tətildən fotoları pərəstişkarları ilə bölüşüb.

Bikinili fotosuna "Anam, çoxlu fotolarımı çəkib" deyə yazan aktrisanın paylaşımına minlərlə bəyənmə gəlib və rəy yazılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.