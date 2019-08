OPEC+ ölkələri iyul ayında hasilatın azaldılması ilə bağlı öhdəliyi 159% yerinə yetirib.

“Report” TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə mənbə bildirib.

O qeyd edib ki, OPEC-ə üzv ölkələr öhdəliyi 156%, qeyri-üzv ölkələr isə 166% yerinə yetirib.

Beləliklə, iyul ayında OPEC+ ölkələri gündəlik hasilatı 2018-ci ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə 1,2 mln. barel azalmaq əvəzinə 1,9 mln. barel azaldıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.