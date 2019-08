Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə start veriləcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 3 matç baş tutacaq. Azərbaycan çempionu Qarabağ-ı III təsnifat mərhələsində mübarizədən kənarlaşdıran Kipr APOEL-i Hollandiya təmsilçisi Ajax-ı qəbul edəcək.

Çempionlar Liqası

Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

23:00. LASK (Avstriya) - Brugge (Belçika)

23:00. APOEL (Kipr) - Ajax (Hollandiya)

23:00. CÇFR (Rumıniya) - Slavia (Çexiya)

