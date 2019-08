Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq küçəsində (Mərkəzi Nəbatat bağı) ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil qəfil sürüşür. İdarətetməni itirərək yolun ortasındakı səkidə dayanmış kommunal işçisini vuraraq öldürür.

Zərbənin gücündən piyada yolun əks tərəfində düşür. Maşın da bir neçə dəfə çevrilərək dayanır.

Qeyd edək ki, hadisə bir müddət əvvəl baş verib.

