Türkiyədə Karaman İctimai asayişə nəzarət bölməsinin Əxlaq bürosu əxlaqsızlıq etdiyi iddia olunan qadınlara qarşı əməliyyat keçirib.

Milli.Az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı Şevval Öykü G., azərbaycanlı, 47 yaşlı Ülkər A. və Yüksel G. saxlanılıb.

Əməliyyat Osman Qazi məhəlləsində aparılıb.

Saxlanılanların sosial şəbəkələr vasitəsilə müştəri tapıb onlarla evlərində görüşdüyü bildirilir.

Milli.Az

