Rusiya və Fransa prezidentləri Suriya məsələsini müzakirə ediblər

Fransa prezidenti Emmanuel Makron yay tətilini keçirdiyi Breqançonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə birgə mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, konfransdan sonra Putin ilə keçirəcəyi görüşdə Ukrayna, İran və Suriyanı müzakirə edəcəklərini bildirən Makron Ukrayna məsələsində Normandiya formatında (Rusiya, Ukrayna, Almaniya və Fransa) gələcək həftələrdə bir zirvə keçiriləcəyini deyib.

Makron İdlibdəki mövcud vəziyyətə görə narahat olduqlarını söyləyib:

"İdlibdə sivil xalq bombaların altında yaşayır və uşaqlar ölür. Soçidə razılaşdırıldığı kimi İdlibdə atəşkəs təmin edilməlidir. Rejimin (Əsəd rejimi) etdiyi hücumlar uşaqların ölməyinə səbəb olur".

Bu məsələlərdə Rusiya ilə Avropa Birliyi arasındakı münasibətin önəm qazandığını vurğulayan Makron bildirib ki, Putinin dəvəti ilə Rusiyaya səfər edəcəklər.

Vladimir Putin isə Suriya ilə bağlı bildirib:

"Əvvəllər terrorçular İdlibin 50%-ni idarə edirdilərsə, indi 90%-ni idarə edirlər və hücumlar bu bölgədən hə yata keçirilir. İdlibdəki terrorçular buradan dünyanın başqa bölgələrinə də keçirlər. Bu çox təhlükəli bir şeydir. İdlibdə bizəa id bir çox hava bazasına hücum olub".

