Vilayət Eyvazov yeni rəis təyin etdi

Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov növbəti kadr dəyişikliyi həyata keçirib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, nazirin əmriylə Gəncə şəhər Baş Polis idarəsinin əməliyyat üzrə rəis müavini, polis polkovniki Abdıyev Müqalib Göygöl Rayon Polis Şöbəsinin rəisi təyin olunub. Gəncə şəhər Baş Polis idarəsinin əməliyyat üzrə rəis müavini vəzifəsinə isə hələ ki, təyinat baş verməyib.

DİN mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov təyinat haqda məlumatı "Qafqazinfo"ya təsdiqləyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.