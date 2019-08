İspaniya Sequndası təmsilçisi "Estremadura" "Qarabağ"ın futbolçusu Mahir Emrelini transfer etməkdə israrlıdır.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Manuel Moskera millimizin üzvününün transfer tamamlanmasını istədiyi bildirilib. "Estremadura"nın Mahiri heyətinə qatmaq üçün danışıqları davam etdirdiyi vurğulanıb.

Qeyd edək ki, M.Emreli ilə İspaniyanın "Malaqa" və "Almeriya" klublarının da maraqlandığı iddia olunur.

Milli.Az

