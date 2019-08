Cari ilin yanvar-iyul aylarında metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı azalıb.

Bu barədə “Report”a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Belə ki, bu ilin yanvar-iyul ayında metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 2018-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 0,4% azalaraq 134,4 milyon nəfər olub.



