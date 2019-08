Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadə Kislovodskiyə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, sənətçi qardaşını ziyarət etmək üçün oraya gedib.

S.Ələkbərzadə qardaşı və onun övladları ilə fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Milli.Az

