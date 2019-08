17 yaşlı oğlan bərbər adı ilə evdən çıxdı, qayıtmadı - FOTO

Ata 12 gündür ki, 17 yaşlı oğlunu axtarır.

Milli.Az xəbər verir ki, qafqazinfo-ya müraciət edən Şahin Rəhimov bildirib ki, oğlu Samir Rəhimzadə avqustun 8-i axşam radələrində evdən çıxıb və bir daha qayıtmayıb:

"Sabunçu qəsəbəsində yaşayırıq. İyulun 23-ü 17 yaşı tamam olub. Evdən getdiyi gün anası 5 manat pul vermişdi ki, bərbərdə saçını düzəltdirsin. Əvvəllər də olub ki, əlinə 5-10 manat düşəndə axşamlar gedib səhər gəlirdi. Deyirdi internet klubda olub. Bu dəfə qayıtmadı".

Ş. Rəhimovun sözlərinə görə, oğlu evdən gedən zaman əynində cins şalvar, hərbi yaşılı rəngi kofta olub:

"Şəxsiyyət vəsiqəsi evdədir. Yanına bircə telefonunu götürüb, onda da nömrəsi yoxdur. Qapalı uşaq idi, son bir ildə hamıdan uzaqlaşmışdı. Son 3-4 ayda isə evdən bayıra çıxmırdı. Yaşı az olsa da, 1.80 boyu var, sağlam, yaraşıqlı uşaq idi. Qardaşlarına da heç nə deməyib. Neçə gündür gecələr parklarda skamyalara, internet klublara baxırıq ki, bəlkə oradadır. Xətrinə də dəyən olmayıb".

Milli.Az

