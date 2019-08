Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu işçi axtarır - ELAN

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Bakı şəhəri və regionlar üzrə qida təhlükəsizliyi nəzarət məntəqələri sahəsində həyata keçirilən uzunmüddətli layihə çərçivəsində baytar həkim vəzifələrinə işə qəbul elan edir.

Vəzifə və öhdəliklər:

- qida və emal üçün nəzərdə tutulan heyvan mənşəli məhsulların və xammalın zəruri baytar-sanitar keyfiyyətinin təminatına zəmanət vermək;

- mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və vəzifəli şəxslər, tabeliyindən və mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatlar, ictimai birliklər, beynəlxalq təşkilatlar, xarici hüquqi şəxslər, heyvan və heyvandarlıq məhsullarının sahibləri olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının baytarlıq təbabəti qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;

- Azərbaycan Respublikasının ərazisini xarici dövlətlərdən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmasında iştirak etmək;

- ətraf mühiti çirklənmədən mühafizə etmək işinə köməklik göstərmək;

- baytarlıq elminin inkişafını və nailiyyətlərinin tətbiqini təmin etmək.

Namizədə tələblər:

Təcrübəyə dair tələb: Mütəxəssis vəzifələrində minimum 3 illik iş təcrübəsi;

Şərtlər:

Üstünlüklər:

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlərdən CV-lərini mövzu yerinə “AQTİ layihəsi-Baytar həkim” yazaraq 15.09.2019 tarixinə qədər hr.aqti@afsa.gov.az e-poçt ünvanına göndərmələri xahiş olunur.

Tələblərə cavab verən namizədlərin CV-ləri təhlil edilərək müsahibəyə dəvət olunacaqdır.

Qeyd: Yalnız tələb olunan sahəyə dair CV-lərə baxılacaqdır.

Suallar ilə bağlı bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

+99412 377-00-20 (532) İnsan resursları və sənədlər ilə iş şöbəsi

