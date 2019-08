PSG 55 illik rekordu təkrarladı

PSG Fransa Liqasında 55 illik rekordu təkrarlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, 2-ci turda Rennes-lə görüşdə qeydə alınıb. Paris təsmilçisi 1:2 hesabı ilə uduzsa da, ölkə çempionatında ardıcıl 40-cı oyununda meydanı qolsuz tərk etməyib.

Daha əvvəl bu göstəriciyə 1964-cü ildə Rasing nail olmuşdu. Komanda ardıcıl 40 oyunda fərqlənmişdi. PSG növbəti turda Toulouse-yə qarşı matçda da qol vursa, bu göstəricidəki rekordu təzələyəcək.

Qeyd edək ki, PSG - Toulouse matçı avqustun 25-də keçiriləcək.

