Aktrisa Ülfət Bəşir çimərlikdən yeni fotolar paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, Xəzər dənizində pozlar verib.

"Yayı dənizsiz təsəvvür edə bilmirəm. Həftədə minimum 2 dəfə dənizə getməliyəm" deyə, Ülfət yazıb.

Lakin izləyicilər aktrisanın dənizə getməyini birmənalı qarşılamayıb.

"O çirkli suda necə çimirsiniz?" kimi rəylər gəlib. Ancaq Ülfət yazılan rəylərə əhəmiyyət verməyib.

Milli.Az

