Nəsrin Cavadzadə bu serialda çəkilməyəcək

Nəsrin Cavadzadənin "La Casa De Papel"də rol alması xəbəri yalan çıxıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, bir müddət öncə Azərbaycan əsilli Türk sənətçi Nesrin Cavadzadənin İspanyanın fenomen filmi olan "La Casa De Papel" də "İstanbul" obrazını oynayıb-oynamayacağı ilə bağlı xəbər maraqla gözlənilirdi.

Ancaq "La Casa De Papel" çəkiliş qrupunun yaydığı xəbərdə heç bir türk aktrisa ilə görüşülmədiyi bildirilib.

Düzdür, N.Cavadzadə filmdə rol alıb-almayacağı barədə suallardan qaçıb. Ancaq filmin çəkiliş qrupu bu məsələyə aydınlıq gətirib:

"Biz filmdə "İstanbul" obrazını düşünmədik. "Ankara" obrazı üzərində müzakirələr getsə də, sonda bu niyyətdən də vaz keçdik. Ona görə də heç bir türk aktyorla görüş olmayıb".

Milli.Az

