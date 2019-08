Bərdə rayonunda 42 yaşlı kişi bıçaqlanıb.

"Report"un Qarabağ Mərkəzinin məlumatına görə, 1977-ci il təvəllüdlü rayon sakini İntiqam Həsənov bıçaq xəsarətləri ilə Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Yaralı bədəninin müxtəlif nahiyələrindən üç bıçaq xəsarəti alıb. Onun vəziyyəti orta-ağır olaraq qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



