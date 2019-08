SON DƏQİQƏ! Bakıda 17 mərtəbəli binada partlayış, yanğın başladı - YENİLƏNİB - FOTO

12:15

Bakıda yanğın baş verən əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 2 avtomobili və 2 təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yanğın 16 mərtəbəli binada baş verib.

İlkin məlumata görə, elektrik kabelləri bir-birinə dolaşaraq yanmağa başlayıb.

11:47

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə, Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasının 13-14-cü mərtəbələr arasında elektrik kabellərində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

FHN-dən Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb olunub.

Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə edilib. Hazırda yanğının söndürülməsi üzrə işlər davam etdirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

