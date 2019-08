Şabran rayonunda Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin yaşadığı dördmərtəbəli binada yanğın başlayıb.

"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hazırda sakinlər binadan təxliyyə olunur.

Hadisə yerinə Şabran rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



