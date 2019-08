Gürcüstanda 1966-cı il təvəllüdlü E.H. adlı Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Naazirliyi məlumat yayıb.

Saxlanılan şəxsdən iki bağlamada ümumi çəkisi 114 qram olan heroin müsadirə olunub.

Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz alınması və saxlanılması faktı üzrə istintaq başlanılıb.

Onu 8 ildən 20 ilədək və ya ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.