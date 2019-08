Abşeron rayonunda yerləşən evlərin birindən 5000 manat dəyərində qızıl, geyim və məişət əşyaları oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, oğurluq hadisəsi avqustun 11-də baş verib.

Abşeron Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakini T.Səlimov saxlanılıb.



