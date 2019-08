Təlim-məşq uçuşu zamanı qəzaya düşən Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiQ-29 qırıcısının pilotu polkovnik-leytenant Rəşad Atakişiyevin nəşi tapılıb.

Bu barədə Axar.az-a Qabil Hüseynli məlumat verib.

